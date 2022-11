300.000 euro aan cash en luxegoederen in huis: ‘Vuitton-bende’ die 25 containers met cocaïne invoerde, riskeert tot 10 jaar cel

AntwerpenHet Openbaar Ministerie heeft vrijdag celstraffen tot tien jaar en boetes tot 40.000 euro gevorderd voor 41 beklaagden, waaronder verschillende havenmedewerkers. Zij zouden deel uitmaken van een criminele organisatie die containers met cocaïne in de haven van Antwerpen afhaalde. In totaal werd meer dan twee ton van het witte poeder in beslag genomen bij drie van de 25 transporten waarvoor ze vervolgd worden.

Lees meer verhalen in ons drugsdossier.

Het onderzoek was begin 2020 gestart met een melding over een verdwenen container. Die was op 29 januari van het schip gehaald. Op camerabeelden was te zien hoe een straddle carrier hem op een vrachtwagen had gezet. Die was ermee weggereden en had de container een dag later teruggebracht. De speurders vermoedden dat er een partij cocaïne in verstopt had gezeten. In een andere container van hetzelfde lot werd immers 712 kilo cocaïne aangetroffen.

Verder onderzoek legde volgens de procureur een criminele organisatie bloot die gespecialiseerd was in het frauduleus afhalen van containers. Er werd daarbij gebruik gemaakt van onderschepte pincodes en Alfapassen (toegangsbadges tot de haventerminal, nvdr.) of ze deden aan tailgating of bumperkleven om de haventerreinen op of af te geraken. De containers werden vervolgens naar loodsen in de regio Antwerpen of in het Waasland gereden, waar de cocaïne er werd uitgehaald. Daarna werden ze weer op de kaai gezet of zelfs gedumpt. De organisatie zou tussen januari en augustus 2020 liefst 25 containers met cocaïne hebben afgehaald. Drie partijen van 518 kilo, 1.375 kilo en 191 kilo konden in beslag worden genomen.

Louis Vuitton

Het onderzoek — aangevuld met informatie uit het dossier Sky ECC — bracht 41 beklaagden in beeld, onder wie vrachtwagenchauffeurs, straddlerchauffeurs, beveiligingsagenten en de eigenaar van een transportfirma. In oktober 2020 kwamen de speurders van FGP Antwerpen tussen en er werden er verschillende huiszoekingen uitgevoerd. Daarbij werd meer dan 300.000 euro cash, dure horloges en luxegoederen in beslag genomen, waaronder een levensgrote beer van het Franse modemerk Louis Vuitton, waardoor er ook wel over de ‘Vuitton-bende’ wordt gesproken.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Levensgrote beer van het Franse modemerk Louis Vuitton ter waarde van 15.000 euro in beslag genomen © Twitter Parket Antwerpen

Onder de beklaagden bevindt zich ook een advocaat. Hij zou er op vraag van de transportbaas voor moeten zorgen hebben dat een chauffeur verklaarde door iemand anders te zijn aangezocht om de uithalingen te doen. De chauffeur sloeg de diensten van de advocaat echter af.

De procureur vorderde voor de advocaat een jaar cel. Voor de vrachtwagenchauffeurs werden celstraffen tot tien jaar gevorderd, voor de straddlerchauffeurs celstraffen tot acht jaar en voor de eigenaar van de transportfirma eiste de procureur zeven jaar cel. De verdediging komt vanaf 2 december aan het woord. Op een voorafgaande zitting zal de procureur zijn rekwisitoor nog even moeten herhalen, omdat een rechter omwille van een onverenigbaarheid vervangen moet worden en ook omdat een van de beklaagden vrijdag niet werd overgebracht uit de gevangenis.

LEES OOK