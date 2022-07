3,6 procent van gecontroleerde bestuurders onder invloed van alcohol

Antwerpen Herontwik­ke­ling Stuiven­berg­site krijgt steeds meer vorm: openbare ruimte opgedeeld in 5 verschil­len­de tuinen

De plannen voor de herontwikkeling van de Stuivenbergsite in Antwerpen-Noord worden steeds concreter. Nu is ook bekend hoe de grote publieke ruimte eruit zal zien. Die wordt opgedeeld in vijf kleinere tuinen. De werken komen pas ten vroegste in 2024 op kruissnelheid.

