“3.000 kilometer stappen met gevaarte van 3,5 ton”: Antwerps ‘Landschip’ arriveert na maandenlange trektocht in Griekenland

Antwerpen Jonge Antwerpse onderne­mers maken van smartphone de ‘ogen’ van slechtzien­den en blinden: “Systeem maakte geen enkele fout op 250.000 kruispun­ten”

Veilig de straat oversteken: best wel een uitdaging in een drukke stad als Antwerpen. En dat is het nog veel meer voor onze blinde of slechtziende medeburgers. Gelukkig is er nu de OKO-app van het Antwerpse bedrijf AYES die je op elke smartphone kunt installeren. Geluidssignalen vertellen je of de lichten op groen of rood staan. “Het maakt ons zelfstandiger”, zeggen Peter Janssens (46) en Kenny Demulder (42), die het systeem met de ‘artificiële ogen’ de voorbije maanden testten.

2 februari