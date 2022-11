21-jarige winkeldief blijkt geseind te staan

Antwerpen/Kapellen Trainer van speciale eenheden zelf veroor­deeld voor geweld tegen politie

Een 41-jarige man uit Kapellen is veroordeeld tot 12 maanden cel wegens geweld tegen een patrouille van de politie Antwerpen. De man schopte ook de schuifdeur van de combi eruit. Opmerkelijk is dat de man, die havenarbeider van beroep is, in zijn vrije tijd gevechtstrainingen geeft aan speciale eenheden van de politie.

17:47