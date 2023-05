200 chauffeurs rijden door rood

Kunstgale­rie /THE PLATFORM zet in op jong talent tijdens Antwerp Art Weekend: “Ze krijgen nog te veel wurgcon­trac­ten voorgescho­teld”

De jeugd slaat de vleugels uit. Amper anderhalf jaar na de opening van kunstgalerie ‘/THE PLATFORM’ boven VCRB Gallery op het Antwerpse Zuid, denken Louise Buys (27) en Aline Kraus (28) al aan uitbreiden, én op eigen benen staan. Want op termijn zal /THE PLATFORM - helemaal in het teken van jonge en beloftevolle kunstenaars - helemaal los staan van VCRB. Tijdens Antwerp Art Weekend neemt /THE PLATFORM heel het pand over als test.