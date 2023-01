20 minuten file op Antwerpse Ring richting Nederland door ongeval in Deurne

Antwerpen Huisarrest voor 27 overlast­ple­gers tijdens oudejaars­nacht: “Zo kunnen ze de openbare veiligheid en rust niet verstoren”

Burgemeester De Wever (N-VA) heeft besloten om 27 gekende overlastplegers op oudejaarsnacht huisarrest te geven. Het gaat over jongens en mannen tussen de 13 en 30 jaar die bekend zijn bij politie en in sommige gevallen al eerder voor overlast zorgden tijdens nieuwjaar. Daarbij gooide iemand ooit de ruiten van een kerk in, droeg er eentje een luchtdrukpistool op straat en had iemand anders blijkbaar een pony geslagen.

31 december