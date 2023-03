20 minuten file op Antwerpse Ring richting haven vanaf Waaslandhaven Zuid: ongeval ter hoogte van Lillo

Wist je dat ... 'den Deugniet' het meest gestolen beeld is van Antwerpen?

In de Korte Gasthuisstraat, aan de Wilde Zee in Antwerpen, pronkt ‘den Deugniet' met zijn billen bloot als de Antwerpse ‘Manneken Pis’. Maar wist je dat ‘den Deugniet' het meest gestolen standbeeld is, al staat in de schaduw van de politietoren aan Oudaan?