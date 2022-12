20 minuten file op Antwerpse Ring richting Gent door ongevallen ter hoogte van Antwerpen-Zuid, Borgerhout en Merksem

ANTWERPEN 2023 knallend inzetten? 14 x feesten in Antwerpen van oud naar nieuw

Knallend vuurwerk en daarna met z’n allen feesten. Het is alweer drie jaar geleden dat de nacht van oud op nieuw rijkelijk gevierd kon worden, samen opgepropt in danscafés, concertzalen en discotheken. Zo goed als elke feestkeet in de stad werpt dan ook de deuren open. Ontdek hier waar je allemaal kan gaan feesten in Antwerpen richting 2023.

28 december