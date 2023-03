20 minuten file op Antwerpse Ring richting Beveren vanaf Antwerpen-Noord

Column Luc Van der Kelen over Delhaize: “Waar het om draait, is de maximalisa­tie van de winst, op te brengen door het personeel”

Winkelen verschilde in mijn jeugd sterk van hoe het er vandaag in de handel aan toe gaat. Er bestonden nog bijna geen warenhuizen, geen hypermarkten, geen baanwinkels, laat staan shoppingcentra. Alleen de wekelijkse markt in openlucht heeft de stormen overleefd.