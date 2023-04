20 minuten aanschuiven op E34 richting Antwerpen vanaf Melsele: stilstaand voertuig ter hoogte van Sint-Anna Linkeroever

HERBELEEF ANTWERP 10 MILES. Michael Somers (28) wint voor de derde keer, deelnemers en supporters laten regen de pret niet bederven

De laatste deelnemers zijn over de meet en dus zit de 37ste editie van de Baloise Antwerp 10 Miles er al weer op. Zoals voorspeld was er af en toe een regenbui, maar daar lieten de talrijke deelnemers en supporters zich niet door afschrikken. Michael Somers (28) wint al voor het derde jaar op rij en vaste klant Bart De Wever moest verstek geven door luchtwegproblemen. Hij was wel van de partij om te supporteren. Het evenement is zonder incidenten verlopen, buiten de paar typische gekneusde enkels. Herbeleef hier nog eens de hele dag.