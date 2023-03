20% meer maaltijden verkocht in Antwerpse buurtrestaurants

De zeven Antwerpse buurtrestaurants vallen in de smaak bij Antwerpenaren: eind vorig jaar mochten ze een stijging van 20% optekenen in aantal verkochte maaltijden. Er werden in totaal 300.000 maaltijden verorberd. De stad financiert dit jaar 100.000 extra maaltijden om de groeiende vraag te blijven ondersteunen.

De Antwerpse Buurtrestaurants en Dagschotels zijn een samenwerking tussen stad Antwerpen en Sense, een cluster van horeca-uitbatingen met sociale tewerkstelling. In elk buurtrestaurant kan je afhalen of ter plaatse eten, Dagschotels leveren ook maaltijden aan huis. De stad telt ondertussen zeven buurtrestaurants. Naast drie restaurants met de Dagschotel-formule gaat het om De 7Schaken, Kom.EET, Bakboord en Foyer De Stroming. Iedereen kan er terecht voor een verse maaltijd tegen een betaalbare prijs. Sommige Antwerpenaren, zoals senioren of mensen met een verhoogde tegemoetkoming, betalen een gunsttarief van 4 euro.

100.000 extra maaltijden

“Eind vorig jaar zagen we het succes van onze zeven Antwerpse Buurtrestaurants toenemen. Zo stelde we in de laatste maanden van 2022 een stijging vast van ongeveer 20%, om uiteindelijk af te kloppen op bijna 300.000 maaltijden, waarvan ongeveer 180.000 maaltijden aan het laagste sociale tarief. Deze cijfers tonen aan dat onze restaurants duidelijk aan een behoefte in de huidige maatschappelijke context beantwoorden. Daarom gaan we er vanuit dat we in 2023 maar liefst 100.000 extra maaltijden zullen serveren”, vertelt Jan Van Roie, directeur van Sense.

Win-win-win

“De Buurtrestaurants en Dagschotels wérken”, gaat schepen van Sociale Zaken Tom Meeuws verder. “Dat tonen de cijfers. En dat hoeft eigenlijk niet te verwonderen, want het is een win-win-win: om te beginnen kan iedereen hier terecht voor een gezonde maaltijd aan een schappelijke prijs, voor gezinnen die het niet breed hebben of ouderen is er een sociaal tarief. Ten tweede zijn het, voor mensen die hun weg zoeken op de arbeidsmarkt, gouden plekken om een stiel te leren. Ten slotte zijn het bruisende ontmoetingsplaatsen voor de buurt. Gezien het stijgende succes willen we dit initiatief voluit blijven steunen en financieren we met Stad Antwerpen in 2023 100.000 extra maaltijden.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.