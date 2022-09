20 jaar na 'Candy Comfort' treedt Neeka opnieuw op in De Roma

Twintig jaar geleden verraste de Antwerpse zangeres Neeka - pseudoniem van Ilse Goovaerts - met het album Candy Comfort. In tijden van dEUS en Zita Swoon was Candy Comfort een oase van rust, opgenomen in één van de mooiste en oudste studio’s van het land (JET studio), samen met de fine fleur van de Belgische muziekscene: gitarist Tom Van Stiphout (later bij Clouseau en Brian Ferry), drummer Cesar Janssens (The Kids, Raymond van het Groenewoud) en percussionist Chris Joris.