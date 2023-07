20 en 12 maanden cel voor verslaafd duo: “Hun precaire sociale situatie is geen excuus voor hun strafblad”

Busverkeer rond Antwerpen ernstig verstoord door spontane staking bij onderaanne­mer: “Chauffeurs krijgen schuld van al wat misloopt”

Het busverkeer van De Lijn ondervindt aanzienlijke hinder in de noord- en zuidrand van Antwerpen en op Linkeroever. Bij busbedrijf De Polder, die in onderaanneming van De Lijn ritten uitvoert, is immers een spontane staking uitgebroken. De buschauffeurs klagen over onveilige voertuigen en onhaalbare rittenschema’s.