“20 cent voor 10 minuten warmte, dat is goedkoop”: Café Mombasa plaatst betaalautomaten voor terrasverwarmers

Antwerpen Jinnih Beels (Vooruit) over forse besparin­gen van stadsbe­stuur: “Ik weiger het proces van mijn collega Nabilla te maken, het college draagt collectie­ve verantwoor­de­lijk­heid”

“De heisa rond cultuur heeft alle andere besparingen én initiatieven ondergesneeuwd. Dat is pijnlijk voor het hele stadsbestuur. We hebben onze moeilijke begrotingsoefening niet deftig uitgelegd aan de Antwerpenaar.” Schepen van Onderwijs en Jeugd Jinnih Beels (Vooruit) wil niet langer zwijgen, nu er in de gemeenteraad zware debatten over de meerjarenbegroting aankomen. Over haar eigen ambities voor 2024 blijft ze voorzichtig. “Al hoop ik dat Vooruit in de Vlaamse regering komt.”

19 november