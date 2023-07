2.500 kilometer in 50 dagen: Boas (28) en coach Bram (35) trekken al lopend naar oorlogsgebied in Oekraïne voor goed doel

Elke dag meer dan een marathon lopen, voor vijftig dagen lang én richting oorlogsgebied, je moet het maar doen. De Nederlandse Boas Kragtwijk (28) is klaar om volgende week van Amsterdam naar Kiev te lopen, onder begeleiding van zijn Antwerpse coach Bram Vogels (35). “Met deze actie willen we geld inzamelen om gepantserde ambulances naar Oekraïne te sturen”, klinkt het. “Hopelijk geraken we de grens over.”

Bram Vogels (35) uit Antwerpen is geen onbekende in de wereld van het ‘ultralopen’, wat ruim genomen zoveel wil zeggen als afstanden lopen die langer zijn dan een marathon. Dat kan gaan van een enkele sessie van zeventig kilometer tot vijftig dagen lang vijftig kilometer lopen, om maar iets op te noemen. Bram is op jonge leeftijd extreme afstanden beginnen afleggen. Net nadat hij zijn eerste marathon had gelopen, werd hij aangereden. Hij wist niet of hij ooit nog zo ver zou kunnen lopen en focuste dus vooral op coaching van andere ultralopers. Al snel bleek dat hij snel revalideerde van zijn ongeval: op 22-jarige leeftijd werd hij één van de jongste ultralopers van België.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Het parcours gaat van Amsterdam via Berlijn en Warschau richting Kiev. © Ultra 4 Ukraine

Oekraïne

De opbrengst van de stunt gaat niet toevallig naar slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. “Vorig jaar ben ik met een vriend - die getrouwd is met een Oekraïense - namelijk naar de Pools-Oekraïense grens gereden om spullen te brengen”, herbeleeft Bram. “Dat inspireerde één van de jongens die ik train, Boas Kraftwijk (28) uit Amsterdam. Hij is naar Oekraïne gegaan om mensen te evacueren. Zo ook vrouwen van soldaten aan het front, waarmee hij rechtstreeks in contact stond via videogesprekken. Dat heeft een enorme indruk op hem nagelaten. Het idee kwam om meer te doen voor de slachtoffers van de oorlog.”

Uitputtingsslag

En dat idee werd nu concreet: hij wil van Amsterdam via Berlijn en Warschau richting Kiev lopen. Volgende week vertrekt het team van vier voor een tocht van vijftig keer vijftig kilometer. Ervaren ultraloper Boas zal proberen de hele rit uit te lopen. Bram zit in een caravan die als volgwagen dienst doet maar is paraat om in te springen, mocht Boas niet meer kunnen. Ook de Nederlandse Beau Tilli (23) gaat mee om alles op beeld vast te leggen en dan is er nog één plaats voor extra chauffeur en tolk. “Het zal een uitputtingsslag worden voor Boas, maar hij is vastberaden en is er klaar voor, net als de rest van het team.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm “Een uitputtingsslag, maar ik ben vastberaden”, aldus een zelfzekere Boas. © Ultra 4 Ukraine

Kogelvrije ambulances

De opbrengst gaat naar Zeilen van Vrijheid, een organisatie van Nederlandse Oekraïners die het land al ontvluchtten tijdens de vorige Russisch-Oekraïense oorlog om de Krim. “Ze zamelen geld in waarmee ze al honderdvijftig kogelvrije ambulances richting het oorlogsgebied konden sturen”, gaat Bram verder. “Een zeer concreet, goed doel dat mensenlevens redt en bovendien volledig transparant is. Er blijft nergens geld aan vingers kleven. Zo’n ziekenwagen met kogelvrij glas kost zo’n dertigduizend euro. Het zou mooi zijn als we er met onze actie drie bij elkaar kunnen sparen.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Het doel is om zoveel mogelijk ziekenwagens met kogelvrij glas naar het oorlogsgebied te krijgen. © Ultra 4 Ukraine

“Of we de grens met Oekraïne wel over mogen? Dat regelt Zeilen van Vrijheid voor ons. Maar je weet natuurlijk niet wat er nog gaat gebeuren de komende maanden. Het plan is uiteraard om in meer veilige zones van het land te blijven. Als we Oekraïne snel moeten verlaten door onveilige situaties, dan is het zo, in het slechtste geval geraken we de grens niet eens over, ook dan is het zo”, klinkt het nuchter. “We zijn niet op zoek naar een verdwaalde kogel of drone.”

Bram roept op het project zoveel mogelijk te steunen en zaterdag 22 juli om 9 uur naar het Damplein in Amsterdam te komen voor het Koninklijk Paleis om te komen supporteren. “Én om een stukje mee te lopen, zoals bij Forrest Gump”, knipoogt Bram.

Steunen en meer info via ultra4ukraine.com. Meer info zeilenvanvrijheid.nl.

LEES OOK:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.