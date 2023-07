“2.500 euro losgeld om Angel en Diva levend terug te zien”: dieven gaan aan de haal met twee honden van Debby

Geen ‘Antwerpen’ maar wél ‘Vlaanderen Zingt’ op Grote Markt komend weekend: “De Antwerpe­naar mag een fantasti­sche verras­sings­act verwachten”

Dat er geen 26ste editie van ‘Antwerpen Zingt’ komt dit jaar, maakte de organisatie in mei al bekend. Daarop ging ‘Vlaanderen Zingt’, dat gelijkaardige zangfeesten geeft over heel Vlaanderen, op zoek naar een partner om alsnog een collectief zangfestijn te organiseren in Antwerpen. En dat is gelukt. De organisatie van onder andere ‘Bollekesfeest’ en ‘The Day Before Tomorrow’ in Brasschaat zet komend weekend de schouders onder Vlaanderen Zingt in Antwerpen met Luc Caals, De Strangers-coverband 4TACT én een nog geheimzinnige verrassingsact.