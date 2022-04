19-jarige student die zwangere vrouw van fiets sleurde en verkrachtte krijgt 4 jaar cel, waarvan helft met uitstel

Antwerpen/LintDe 19-jarige student Ben C. uit Hove heeft maandagochtend 4 jaar cel met uitstel gekregen voor de verkrachting van een 29-jarige vrouw uit Lier. Hij zou haar in april van vorig jaar van haar fiets hebben gesleurd toen ze onderweg was naar haar werk. C. werd opvallend genoeg verdedigd door meester Christine Mussche, de advocate van slachtoffers van seksueel geweld die zich in de kijker werkte in de processen tegen onder meer Bart De Pauw en Bo Coolsaet, en nu ook met Jan Fabre .

In drie kwart van verkrachtingen en aanrandingen is de dader een bekende van het slachtoffer. En in een groot percentage van de gevallen gebeurt de daad op een voor het slachtoffer vertrouwde plaats. Het stereotiep van de vreemde ‘engerd’ die ‘s nachts uit de bosjes springt en je van je fiets sleurt is dus eerder uitzondering dan regel.

Nochtans is dat precies wat de jonge Ben C. uit Hove had mispeuterd. ‘s Ochtends vroeg op 7 april vorig jaar keerde hij met de fiets naar huis. Hij zou na een lockdownfeestje stomdronken op de fiets zijn gestapt. Diezelfde ochtend, rond 6 uur vertrok zijn 29-jarige, zwangere slachtoffer vanuit Lier naar haar werk. Daarvoor nam ze de fietserstunnel op de Antwerpsesteenweg. In die tunnel kwam ze Ben voor het eerst tegen en zou hij haar op haar achterwerk hebben geslagen.

Hij reed door om het fietspad te blokkeren en toen het slachtoffer er iets van zei, gaf hij haar een vuistslag in het gezicht en sleurde hij haar van haar fiets. Hij dwong haar op handen en knieën en probeerde haar zwangerschapsbroek naar beneden te trekken, maar uiteraard verzette ze zich. Omdat C. door zijn dronkenschap geen erectie kon krijgen, penetreerde hij haar dan maar met zijn hand. Het slachtoffer liep meerdere verwondingen op. Nadat de politie beelden van hem had verspreid, gaf de jonge man zichzelf aan.

Zwaar onder invloed

C. werd opvallend genoeg verdedigd door meester Christine Mussche. Zij heeft naam gemaakt als advocate van slachtoffers van seksueel geweld en was bijzonder actief tijdens de processen tegen Bart De Pauw en Bo Coolsaet. Voor C. vroeg ze de opschorting, aangezien hij zwaar onder invloed was van drank en hij daarom een black-out had gehad. Evenwel erkende ze dat dat geen excuus was.

Het parket vorderde tegen Ben C. vier jaar cel waarvan een deel met probatie-uitstel. En daar is de rechtbank nu in gevolgd. C. heeft vier jaar cel gekregen, waarvan de helft met uitstel. Ook zal hij zijn slachtoffer 15.000 euro in morele schadevergoeding moeten betalen.

