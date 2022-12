19-jarige man in de rug gestoken na vechtpartij in Diepestraat

AntwerpenIn de Diepestraat in de Antwerpse Seefhoek is een ruzie gisteren ontaard in een steekpartij. Een tiental mensen ging met elkaar op de vuist, waarna een 19-jarige met een mes in de rug werd gestoken. Hij werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet de eerste keer dat de buurt van de Diepestraat met dergelijk geweld te maken krijgt.

Het was om iets voor 21 uur gisterenavond dat de politie meldingen binnenkreeg van een schermutseling in de Diepestraat. Daarbij zouden ook wapens gebruikt zijn geweest, waaronder stokken. In totaal zou het zijn gegaan om een groep van tien tot vijftien mensen. “Het incident zou begonnen zijn in een restaurant, geëscaleerd zijn en daarna zijn verdergezet op de openbare weg,” legt Kato Belmans van het Antwerps parket uit.

Eén persoon, specifiek een man van 19 jaar oud, werd daarbij in de rug gestoken. Nadat de ambulance ter plaatse was gekomen, werd hij in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. De politie slaagde erin een aantal verdachten te identificeren, te arresteren en te verhoren. Alle betrokkenen kunnen gesitueerd worden in de Afghaanse gemeenschap. Over een exact motief of over de precieze omstandigheden van de steekpartij bestaat nog niet veel duidelijkheid.

Reputatie

De Diepestraat en de omgeving eromheen heeft al een tijdlang een slechte reputatie. Met enige regelmaat worden er drugsdealers gearresteerd en in de zomer trokken buurtbewoners en handelaars in de straat nog aan de alarmbel om de onveilige situatie aan te kaarten. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) probeerde hen in een reactie toen gerust te stellen door te zeggen dat de politie wel degelijk aanwezig is in de wijk en haar werk doet. ““In de Diepestraat en omgeving hebben we dit jaar 1.265 pv’s geschreven en niet minder dan 346 mensen gearresteerd.” zo liet hij in juli aan onze krant weten.

LEES OOK:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.