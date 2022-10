18de editie van Shalom festival reikt de hand naar moslimgemeenschap

De 18de editie van Shalom festival op de Groenplaats was zondag naar goede gewoonte weer een namiddag vol dans, Israëlische keuken, een cultuur- en infomarkt en joodse muziek. Ook Boogie Boy gaf een optreden. Michael Freilich, federaal parlementslid voor N-VA en voormalig hoofdredacteur van Joods Actueel, zit sinds dit jaar mee in het bestuurscomité.

“Het festival is destijds gestart vanuit joodse en christelijke organisaties om een boodschap van vrede te brengen”, aldus Freilich. “Ik vond dat er nog iets ontbrak, dus stelde ik voor om de moslimgemeenschap erbij te betrekken. In navolging van de Abraham-akkoorden, gesloten in 2020 tussen Israël en enkele Arabische landen, hebben we gevraagd aan de Marokkaanse ambassadeur om een toespraak te geven op het festival. Zo hebben we een vredesboodschap gegeven vanop de Groenplaats voor de hele wereld, over samenwerking tussen culturen en gemeenschappen.”