170 gewonden en twee doden bij ongevallen met elektrische steps: “Maar dit is een topje van de ijsberg”

De verkeerspolitie stelde deze week haar jaarcijfers voor aan de gemeenteraadscommisie. Een opvallende rubriek sinds een tweetal jaar is de elektrische (deel)step. Bird, Poppy en Lime verdelen honderden elektrische steps in Antwerpen. De snelheid van deze steps is beperkt tot 25 km/uur.

15 procent van ongevallen

Kevin Vereecken: “Meestal zijn dat gebruikers die gevallen zijn. Zij zijn niet gebotst en doen dus ook geen aangifte bij de politie. Voor Groot-Antwerpen raam ik het aantal slachtoffers met elektrische steps op jaarlijks 2.000 gewonden. De verwondingen gaan van breuken van armen of schouders maar we krijgen ook slachtoffers met zware hoofdletsels binnen.”

Step haalt 112 km/uur

Commissaris Frank Rooses van de verkeerspolitie deelde aan de gemeenteraadsleden mee dat de politie sinds midden vorig jaar al 90 steps in beslag had genomen. Onder meer wegens overdreven snelheid. Eén step haalde zelfs 112 km/uur.

“Wat er met die in beslag genomen steps gaat gebeuren, is nog onduidelijk. Ze worden verkocht als speelgoed, dus er is geen veiligheidsattest of gelijkvormigheidsattest nodig. Het Antwerpse parket bekijkt hoe we gevaarlijke steps definitief uit het verkeer kunnen halen”, aldus commissaris Rooses.