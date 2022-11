17-jarige gooit sok met cocaïne in de struiken

ANTWERPEN Weinig animo voor WK voetbal? Groot scherm in Waagnatie gaat gewoon door: “We zijn dan ook meer dan een scherm en een hamburger­kraam”

Wisselvallige resultaten van de Rode Duivels. Blessures en onzekerheden bij vedetten. Schending van mensenrechten in Qatar. Het meest milieuvervuilende WK ooit. Een WK in de winter, binnen, dikwijls met een inkomprijs in plaats van gratis zoals gewoonlijk. Allemaal redenen waarom er voorlopig weinig animo is voor WK-dorpen en grote schermen te lande. Het grootste fandorp van de Kempen gooit de handdoek alvast in de ring. In de Antwerpse Waagnatie - goed voor 3.500 fans - gaan ze wel gewoon door. “Wij blijven positief, en geven volle gas.”

