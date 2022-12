17-jarige dealer heeft 19 gebruiksdossisen cocaïne thuis liggen

Antwerpen Antwerpse families werken samen aan nieuwe expo in MAS

Vandaag is in het MAS de nieuwe vaste expo ‘Iemand thuis?’ geopend, op maat van families. De expo nodigt hen uit om na te denken over wat een ‘thuis’ betekent. Er werkten ook een tiental Antwerpse families mee aan de expo. De expo werd zaterdag geopend in aanwezigheid van schepen voor cultuur Nabilla Ait Daoud, de curatoren Roselyne Francken en Tammy Wille, Studio ORKA en de families die meewerkten.

17 december