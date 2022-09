16 mensen betrapt zonder gordel tijdens verkeerscontrole: “Sommigen reden zonder gordel de controlepost binnen.”

Om te beginnen heeft de politie maar liefst 16 keer iemand betrapt die zonder gordel reed. Sommigen van hen reden zelfs zonder de gordel om de controlepost binnen. Motoragenten haalden twee bestuurders uit het verkeer die meer aandacht hadden voor hun smartphone dan voor de baan. Eén chauffeur werd beboet omdat hij een bord negeerde dat een verboden richting aangaf voor elke bestuurder. Dat kostte hem 174 euro. Eén motorrijder droeg niet de correcte beschermende kledij en nog een andere had geen helm op. Tijdens de actie is ook een veelpleger uit het verkeer gehaald. Hij had nog openstaande rekeningen die samen bijna 150 euro waard waren.

Elk voertuig dat aan de kant gezet werd, is aan een grondige controle onderworpen. Daarbij werden eveneens de inzitten gecontroleerd. Zo had één bestuurder geen geldig rijbewijs op zak. Bij het afnemen van een drugstest bleek de man onder invloed achter het stuur te zijn gekropen. Het voorlopig rijbewijs, dat hij wel had, was al bijna een jaar vervallen. Iemand anders kwam het voertuig ophalen omdat ook de aanwezige passagier geen rijbewijs had. Ook twee andere bestuurders hadden hun rijbewijs niet op zak.

Drugs achter het stuur

Twee keer is een bestuurder betrapt die meer passagiers aan boord had dan er veiligheidsgordels aan boord waren. Een van hen was een leerling-bestuurder die niet eens passagiers mocht meenemen. Er was ook iemand die drugs op zak had. Voor deze persoon werd een onmiddellijke minnelijke schikking opgesteld.

Iemand anders had drugs genomen voor hij achter het stuur kroop. Dat gaf de bestuurder toe toen de drugshond positief reageerde. Na ook een positieve speekseltest is het voertuig gerechtelijk getakeld en kreeg de bestuurder een onmiddellijk rijverbod van 15 dagen.

Natuurlijk mocht de flitswagen niet ontbreken tijdens de actie. Die registreerde 2.751 voertuigen, waarvan er 20 te snel reden. De meest opvallende vaststelling was die van 99 km/uur waar de maximumsnelheid op 70 km/u lag.

Tot slot zijn bij de actie ook nog twee opgedreven bromfietsen in beslag genomen. Beide zouden maximaal 25 km/uur mogen rijden, maar ze haalden vlotjes 53 km/uur.

