16 chauffeurs onder invloed van drugs achter het stuur

Het wijkteam van het Eilandje zette zondagmiddag en -avond twee verkeersdispositieven op. Eerst controleerde het team het verkeer dat stad inwaarts reed in de Napelsstraat en ‘s avonds verhuisde het controlepunt naar het Van Schoonbekeplein. 64 voertuigen en 73 personen zijn tijdens die actie in totaal gecontroleerd.

Eén bestuurder had zijn rijbewijs in 2014 afgegeven op de griffie van de politierechtbank. Daarna haalde hij het nooit meer op, waardoor hij dus al die tijd illegaal met de wagen rondreed. Gisteren liep bij tegen de lamp. Ook bleek dat de man nog drie openstaande rijverboden op zijn naam had staan ter waarde van een jaar en drie maanden.

Een andere bestuurder had geen geldig rijbewijs op zak. Hij had tot januari 2022 wel een voorlopig rijbewijs, maar dat was dus al enkele maanden vervallen. De man kon ook geen geldig verzekeringsbewijs voorleggen en bovendien was de keuring verlopen. Zijn auto is geïmmobiliseerd. Vijf personen reden rond zonder geldige documenten zoals een rijbewijs, identiteitskaart, etc. Hiervoor kregen ze uiteraard een boete.

Voorlopig rijbewijs

Nog iemand anders reed met een gehuurd voertuig met een voorlopig rijbewijs, zonder de juiste begeleider, zonder zichtbare ‘L’ op de achterruit en met één passagier te veel aan boord. Hij zal zich mogen verantwoorden bij de politierechter. De huurder van het voertuig was aanwezig en kon verderrijden met de huurauto.

De politie controleerde een maaltijdbezorger op een bromfiets. Hij kon enkel een verlopen voorlopig rijbewijs voorleggen. De levering moest dus te voet verder worden gebracht. Eén bestuurder kreeg een proces-verbaal omdat hij met een auto rondreed waarvoor de keuring een rood attest had afgeleverd. De man was niet onderweg naar de keuring, een garage of de eigen woning. En een andere bestuurder dronk te veel en moest de auto gedurende drie uur langs de kant laten staan.

Bij een Duits voertuig dat gecontroleerd werd hing een passagier letterlijk met het hoofd uit het raam. Het was duidelijk dat de man geen gordel om had. Gezien hij geen Belgische nationaliteit had, moest hij de 125 euro ter plaatse betalen.

16 bestuurders onder invloed van drugs

De verkeerspolitie heeft bovendien het hele weekend lang WODCA-controles gedaan. ‘WODCA’ staat voor ‘WeekendOngevallen Door Controles Aanpakken’. Er werden controleposten opgesteld aan de Noordersingel, Slachthuislaan, Kalverstraat, Burgemeester Gabriël Theunisbrug, Luitenant Naeyaertplein en de Plantin en Moretuslei. Maar liefst 1.886 voertuigen zijn daarbij aan een controle onderworpen.

Zestien personen reden onder invloed van drugs. Hun rijbewijs is onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Van alle gecontroleerde bestuurders reden er 45 onder invloed van alcohol. 17 van hen mochten gedurende drie uur niet meer rijden. 28 anderen kregen een rijverbod van zes uur. Hun proces-verbaal is overgemaakt aan het parket. Drie personen reden onder invloed van drugs én alcohol. Eén van hen is overgebracht naar het cellencomplex omdat hij geseind stond voor een bevel tot gevangenneming.

Van de 1.040 bestuurders die een snelheidscontrole voorbijkwamen, reden er 66 te snel. Enkele bestuurders zijn uit het verkeer gehaald.

Te zwaar? 2.800 euro

Tot slot haalde de politie ook nog voertuigen uit het verkeer, onder meer na een signaal via de ANPR-camera’s. De resultaten logen er niet om. Eén voertuig was overladen waardoor de bestuurder ervan een administratieve inning moest betalen van 2.800 euro. Er is ook een kenteken in beslag genomen omdat de eigenaar van het voertuig er geen recht meer op had en éen van de bestuurders die onder invloed van alcohol reed, had ook z’n gordel niet om. De verkeerspolitie inde ook nog voor 832 euro aan openstaande boetes bij buitenlandse bestuurders.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.