16.000 euro aan merkkledij in beslag genomen: Antwerpse politie klist drie verdachten van drugshandel

De politie merkte zaterdag een huurvoertuig op dat een wel erg kort bezoekje bracht aan Antwerpen. Om die reden werd het voertuig in de gaten gehouden. Het team vermoedde namelijk sterk dat er sprak was van betrokkenheid in drugshandel. Toen de man later een woning bezocht in Mechelen, en er ook een tweede persoon, namelijk de broer van de verdachte, de woning kort in- en uitliep, werd hij gecontroleerd. In de wagen bleken 15 dosissen cocaïne verstopt te zitten, dewelke gevonden konden worden met behulp van een drugshond.

Vanzelfsprekend besloot de politie om nadien het pand meteen in observatie te nemen. Toen twee mannen naar buiten wandelden, werden ze onmiddellijk staande gehouden. In hun huurvoertuig werden drie gsm’s en een som cash geld gevonden. In totaal voerde het team ook drie huiszoekingen uit op basis van de controles. In de woning van een 21-jarige verdachte vond de politie merkkleding ter waarde van ongeveer 16.000 euro. Ook droeg hij een armband die een slordige 13.000 euro kostte. En de agenten namen eveneens een kluis in beslag die nog geopend moet worden.

Geen rijbewijs

In totaal nam de politie, verspreid over de drie huiszoekingen, 22.000 euro cash geld, 12 gram cocaïne, twee huurwagens, zes gsm’s, een kluis, een dure armband en 27 stuks merkkleding in beslag. Drie verdachten, van 21, 26 en 29 jaar, werden gearresteerd en voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Tot slot bleek de chauffeur van het huurvoertuig dat Antwerpen zo kort bezocht rond te rijden zonder rijbewijs. De pv’s voor die inbreuk waren een mooie kers op de taart.