13 bestuurders beboet voor inhalen in een fietsstraat

De voorbije jaren steeg het aantal pv’s voor het inhalen van fietsers in Antwerpen. In 2019 deelde de Antwerpse politie daarvoor 554 pv’s uit. In 2020 ging het om 963 pv’s, en in 2021 om 1.673. Er is ook een stijging te merken in de vaststellingen van andere verkeersovertredingen, zoals overdreven snelheid, het negeren van stoplichten en foutparkeren. Zo steeg het aantal pv’s voor die overtredingen van 2.657 in 2019 naar 3.251 in 2020 en 4.949 vorig jaar.