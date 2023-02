126ste Antwerpse struikelsteen herdenkt heldenmoed joodse verzetsvrouw Tony Tauba: “Moet stad niet meer werk maken van bescherming stenen?”

De stad zou de struikelstenen van slachtoffers van het nazisme beter moeten beschermen wanneer een stoep of een straat wordt opengebroken. Dat zegt Willem Kenis, coördinator van het project. De partij Groen sluit zich daarbij aan en dient met dat doel een motie in op de Antwerpse gemeenteraad van 6 maart.

Vrijdag had in de Baron Joostensstraat een plechtigheid plaats voor de 126ste struikelsteen (‘Stolperstein’) in de stad. Die werd gelegd ter ere van Tony Tauba Kanner-Schnitzer. De moedige moeder van drie kinderen ging bij het begin van de oorlog in het verzet. Samen met haar broer Salomon en een Belgische vriendin, Mathilde Sohet, slaagde ze erin om Joodse families naar Frankrijk en Zwitserland te laten vluchten.

De Antwerpse politie arresteerde Tony Tauba in augustus 1942, net voor haar vlucht naar het Waalse dorp Agimont. Ze werd na haar deportatie in het uitroeiingskamp Auschwitz vermoord. Haar kinderen Wolf, Deborah en Isidor overleefden de jodenvervolging gelukkig wel.

“Nooit vergeten”

Nabestaanden van Tony Tauba kwamen onder meer uit Israël naar Antwerpen voor de plaatsing van de struikelsteen. Ook de kleindochter Michal Gebert was erbij. Zij nam het oorspronkelijke initiatief voor de steen. Districtsschepen Samuel Markowitz (Open Vld) wees op het groeiende antisemitisme. “Iedereen die betrokken is bij het struikelstenenproject zorgt er mee voor dat niet wordt vergeten wat er in de oorlog in deze stad is gebeurd, want dit mag zich nooit herhalen. Bedenk ook hoeveel mensen in leven zijn gebleven dankzij de familie Kanner. Geef dit verhaal een plaats in jullie hart.”

Volledig scherm De struikelsteen voor Tony Tauba Kanner-Schnitzer. © RV

De ‘Stolpersteine’ zijn in 1995 bedacht door de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. In Europa liggen er nu al meer dan negentigduizend. In Antwerpen kun je sinds 2018 struikelstenen aanvragen en leggen. Volgens Groen-gemeenteraadslid Niel Staes wordt het tijd dat Antwerpen net als andere steden en gemeenten een actievere rol opneemt in de bescherming.

“De stad is niet aansprakelijk als een steen stuk of verloren gaat, beklad of gestolen wordt. De stenen hebben geen officieel karakter. Dat maakt ze kwetsbaar bij de heraanleg van een straat of nutswerken. De administratie neemt ze niet op in bestekken.”

Dat het kan mislopen, werd pijnlijk duidelijk bij werkzaamheden in de Antoon van Dyckstraat. Dankzij alerte arbeiders kwamen vijf weggehaalde struikelstenen er terecht bij zorgzame bewoners. “We zijn ze vrijdag gaan terugplaatsen”, zegt coördinator Willem Kenis.

Persoonlijk

Volgens Niel Staes kan de stad Antwerpen niet claimen dat deze stenen een essentieel onderdeel zijn van haar herdenkingsbeleid als ze geen enkele zorgplicht op zich wil nemen. “Let wel, ik pleit niet voor een overname door de stad. Toen ik in Herentals zelf een struikelsteen voor mijn overgrootvader mocht leggen, voelde ik hoe belangrijk het is om de persoonlijke betrokkenheid te respecteren.”

Groen roept alle partijen die het project een warm hart toedragen, op om over alle partij- en districtsgrenzen heen samen te werken.

