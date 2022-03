12- en 13-jarige vandalen opgepakt dankzij camerabeelden van omstaanders

Antwerpen 150 violisten spelen op Operaplein uit steun voor Oekraïne

Maar liefst 150 violisten tussen 4 en 18 jaar oud traden vandaag op in Antwerpen in blauw-gele kleuren. Dat deden ze uit solidariteit voor hun collega-violisten in Oekraïne, en met uitbreiding voor alle inwoners van Oekraïne.

12 maart