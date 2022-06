115 gram cocaïne, 7 gram cannabis en 3000 euro cash gevonden bij dealer (23)

ANTWERPEN Kan Toneelhuis fluiten naar subsidie van 3,1 miljoen euro per jaar? Beslissing valt mogelijk vandaag al

Na menig Griekse tragedie te hebben opgevoerd, hangt het Zwaard van Damocles nu zelf boven het hoofd van Toneelhuis, de werking achter de Antwerpse Bourlaschouwburg. De Vlaamse overheid gaat opnieuw hard snoeien in subsidies voor de kunstensector en Toneelhuis dreigt één van de slachtoffers te worden. Mogelijk valt er vandaag al een beslissing in Brussel en dan is het mogelijk boeken toe voor het stadstheater.

24 juni