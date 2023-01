11-jarige Firdaous komt om na beschieting in Merksem: wat weten we vanochtend al meer over dodelijke schietpartij?

MerksemEr wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 11 jaar nadat een garagepoort van een woning in Merksem onder vuur genomen werd. Firdaous E.J. werd door één van de kogels geraakt, zo valt uit goede bron te vernemen. De feiten kaderen wellicht in de drugsoorlog die Antwerpen al maanden teistert. Ook vanochtend staat er nog steeds politie voor de deur van het huis in Merksem. Experts vrezen een verdere escalatie van het drugsgeweld.

Firdaous zou het nichtje zijn van Othman El B., volgens het gerecht een van de grootste cocaïnesmokkelaars ooit van ons land. De dertiger uit Borgerhout woont al jaren in Dubai en reageerde in ‘Gazet van Antwerpen’ op de dood van zijn nichtje. Hij zei zich ver weg te houden van drugshandel en dat de reactie van de familie er géén van geweld zou zijn. Othman El B. wil naar eigen zeggen meewerken met politie en justitie om de daders te vatten.

Die daders zijn nog onbekend. Ze openden gisteravond omstreeks 18.30 uur het vuur op de garagepoort van de woning met nummer 74 in de Nieuwdreef. Achter die poort bevond zich een leefruimte, met een geïmproviseerde keuken. “Enkele kinderen van de familie die er woont, bevonden zich in die ruimte”, aldus burgemeester Bart De Wever (N-VA) gisteravond bij ‘VTM Nieuws’. Ondanks reanimatiepogingen van ook buurtbewoners overleed het jonge slachtoffer later aan haar verwondingen, nadat het nog naar het ziekenhuis was overgebracht. Uit goede bron valt te vernemen dat het meisje door één kogel geraakt werd, al kan de politie dat voorlopig niet bevestigen.

Quote Er is een drugsoor­log gaande, waarbij criminelen huizen van andere criminelen aanvallen. Wat ik al lang vreesde, is nu gebeurd. Er is een onschuldig slachtof­fer gevallen. Een kind. Bart De Wever, Burgemeester van Antwerpen

Twee andere personen die ook in de leefruimte aanwezig waren, raakten gewond. Die verwondingen zouden wel meevallen. De getroffen woning wordt bewoond door leden van de families El B. en El J., die beide bekend staan binnen het drugsmilieu. Zo zou zoon Mohamed El J. eerder al veroordeeld zijn in drugsdossiers.

Drie kogelinslagen

In de garagepoort werden voorlopig drie kogelinslagen geteld, de hulzen konden op straat aangetroffen worden. De Nieuwdreef werd kort na het incident ook volledig afgesloten, zodat medewerkers van het gerechtelijk labo en een ballistisch deskundige hun onderzoek kunnen voeren. Intussen is er een onderzoeksrechter gevorderd voor moord. De politie kamde ook het aanpalende Runcvoortpark uit. Een getuige zou daar personen gezien hebben. De woning zelf wordt intussen ook bewaakt door zwaarbewapende agenten.

De feiten lijken zich meer dan waarschijnlijk af te spelen binnen het drugsmilieu, net zoals vele soortgelijke aanslagen in de jongste maanden. Het onderzoek moet dat nog bevestigen, maar voor burgemeester De Wever lijkt het nu al zeker. “De getroffen familie is bekend”, aldus de burgemeester. “Er zijn eerder al incidenten mee geweest. Dit heeft dus alle schijn van, alweer, een afrekening in het drugsmilieu. Er is een drugsoorlog gaande, waarbij criminelen huizen van andere criminelen aanvallen. Dat maken we nu al maanden mee en wat ik al lang vreesde, is nu gebeurd. Er is een onschuldig slachtoffer gevallen. Een kind.”

Het drama kan voor De Wever “alleen maar een aansporing zijn om de inspanningen tegen het drugsgeweld die op nationaal en internationaal vlak nodig zijn, te verveelvoudigen”. De Wever vreest nog meer geweld. Hij wil niet speculeren, maar het is volgens de burgemeester niet uitgesloten dat men nu wraak zal willen nemen voor de dood van het kind. “Nederland leerde al: als er doden vallen, dan vallen er daarna nog meer doden”, klonk het bij ‘VTM Nieuws’.

Leger

Naar aanleiding van de schietpartij wil Vlaams Belang in Antwerpen de gemeenteraad vervroegd bijeenroepen. “Hopelijk doet dit spijtig dieptepunt iedereen, over de partijgrenzen heen, beseffen dat we een versnelling hoger moeten schakelen in de strijd tegen de drugsmaffia”, zegt VB-gemeenteraadslid Filip Dewinter. “Zowel het stadsbestuur als de federale regering moet hier een absolute prioriteit van maken en de hulp van het leger inroepen.”

