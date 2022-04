100.000e bezoeker van het vernieuwde Steen gevierd

Antwerpen “Gaaf gedaan, je komt veel te weten over Antwerpen”: Het Steen is na totale metamorfo­se - en veel kritiek - weer open

Na een ingrijpende restauratie mét een gecontesteerde nieuwbouw is Het Steen vrijdag voor het grote publiek geopend. Met een ontvangsthal voor cruisepassagiers, een stadswinkel, een belevingsparcours over de geschiedenis van Antwerpen en een panoramisch dakterras hoopt schepen van Toerisme Koen Kennis (N-VA) dat het gebouw een nieuw icoon kan worden. Ons overviel zo’n beetje het gevoel van een Museum aan de Stroom in kleiner formaat.

