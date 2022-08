100.000 euro en drugs geconfisqueerd bij controles van handelszaken

Antwerpen Ongekeurd voertuig blijkt na controle bijna halve ton te zwaar beladen

Teams van de Antwerpse politie hielden gisteren een lichte vrachtwagen tegen die volgens hen te zwaar beladen was. Na controle bleek dat te kloppen, want de chauffeur had maar liefst 460 kilogram meer bij zich dan wettelijk toegelaten. Ook was het voertuig al ruim twee jaar niet meer gekeurd.

