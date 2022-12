10% meer patiënten op Antwerpse spoeddiensten dan voor corona: gouverneur Berx roept crisisoverleg samen

Antwerpen Politieman heeft 350 xtc-pil­len in huis; procureur vordert dertig maanden cel

Voor de correctionele rechtbank van Antwerpen is woensdag een groot drugsproces gestart met 24 beklaagden. Ook twee politiemensen van de zone Grens staan mee terecht. In hun woning in Kapellen werd een grote hoeveelheid xtc en speed aangetroffen, binnen handbereik van hun kind. De procureur vorderde voor J.V (36) dertig maanden cel en voor S.R. (38) twaalf maanden cel.

21 december