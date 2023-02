10 jaar cel voor vader die zijn eigen én andermans dochters misbruikte: “Minstens 7 jaar lang heeft hij zijn lusten op haar botgevierd, tot 3 keer per week”

ANTWERPEN Universi­teit zoekt bomen in privétui­nen voor onderzoek: “Positief effect op de leefbaar­heid van de stad aantonen”

De temperatuur verlagen en de luchtvochtigheid verhogen, oftewel de stad meer leefbaar en gezond maken. Dat is waar bomen in de stedelijke ruimte voor moeten zorgen. Met het project ‘Bomen zijn cool’ willen Universiteit Antwerpen en studiebureau Antea Group dat ook hard maken. Ze zijn op zoek naar mensen die hun bomen in privétuinen willen laten monitoren en welk effect ze op de omgeving hebben. Zo ook bij Jo en Willem: “De buren willen dat we onze bomen uitdoen maar wij willen hun nut bewijzen, ook voor hen.”

