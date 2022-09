1.120 mannen kunnen zich vanaf vandaag in Antwerpen aandienen voor proefproject met preventieve vaccinatie tegen apenpokken

Antwerpen Fernand Huts opent binnenkort in Antwerpen grootste Co­BrA-de­pot ter wereld en pakt ook uit in de Verenigde Staten: “Onze overheid zou beter veel meer geld uittrekken voor cultuur”

Waar Vlaamse kunst hoge toppen scheert, is Fernand Huts (Katoen Natie) in de buurt. Vanaf 16 oktober schitteren 120 werken van Vlaamse Meesters uit zijn stichting The Phoebus Foundation in het Denver Art Museum (VS). In Antwerpen is het grootste depot van kunststroming CoBrA op komst. Intussen heeft Huts voor zijn personeel ook 10.000 tickets gekocht voor het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten. Dat heropent komend weekend.

19 september