Zusterliefde als een bijtende oorwurm

column annemarie van de vreugdeDit jaar is er geen echte zomerhit las ik in de krant. Een liedje dat iedereen kent, meezingt zonder te weten waar het nu precies over gaat en dat overal te horen is tot het je neus uitkomt. Eventueel opgeleukt met een raar dansje. Deze zomer geen ‘oorwurm’ als Sex on the beach, Macarena of Ketchupsong . Toch had ik deze zomer wél last van een oorwurm. Van twee zelfs.