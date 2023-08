Zachte piemel met een lieve blik

column annemarie van de vreugde Schakelen tussen Zoetelands, Wasscha­pels en Burgers

Een zin die je niet vaak hoort aan een Koudekerkse keukentafel: ,,You can take the girl out of America, but you can’t take America out of the girl!’’ De wegen zijn ondoorgrondelijk, dus zat ik opeens bij de van oorsprong Amerikaanse Liz en haar gezin aan tafel. We schakelden voortdurend tussen haar vrolijk bruisende Amerikaans en Nederlands.