Speciaalbier en schone schijn op het terras

column annemarie van de vreugdeEen zondagmiddag op het terras. De sfeer is uitgelaten. Een gevoel van op voorhand spijbelen van de aankomende week. Dat de maandag met werk en werkelijkheid al zachtjes tegen de deur schopt vergeten we voor het gemak. Zeker naarmate er meer drank vloeit. Op het terras lijkt het ophouden van de schijn als vanzelf te gaan, we hebben het heerlijk met z’n allen. Ieder veilig achter zijn eigen façade.