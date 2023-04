Koningsdag: gezellig moet het zijn

column annemarie van de vreugde Kriebelig ongemak boven een bord pasta

,,Is seks leuk dan, doen mensen het daarom?” vroeg onze oudste dochter tijdens het eten. De Week van de Lentekriebels is begonnen op school en blijkbaar ook bij ons aan tafel. Ouders worden ‘van harte uitgenodigd’ verder te praten met hun kinderen over de onderwerpen die tijdens deze week besproken worden. Iets wat haar vader en ik, ons half verslikkend in een sliert spaghetti, probeerden te doen.