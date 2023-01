Kater + goede voornemens = kustmarathon

column annemarie van de vreugde Een dikke takketrut met trillende borsten

Na alle berichten afgelopen tijd over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer ging ik bij mezelf te rade of ik dat weleens had meegemaakt. Jazeker. Niet als angstige redacteur van een talkshow, wel als medewerker in de bediening. Daar wordt soms ook flink over grenzen heengegaan.

30 november