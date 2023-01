Gatverdamme, de zon schijnt!

,,De kozijnen moeten vervangen worden’’, deelde mijn vriend mee. Ik zag zijn mond verder bewegen om toe te lichten waarom, maar hoorde er weinig van. Mijn gedachten waren ergens anders. Op een plek waar het niet over condens, schimmel en verduurzaming ging. Zulke klussen in huis vind ik verschrikkelijk. Dat weet mijn vriend inmiddels ook. Hij regelt het en ik probeer me uit de voeten te maken. Dat is voor de relatie ook een stuk duurzamer.

De dag dat de kozijnmannen zouden komen verliet ik mokkend het huis. In het donker met de fiets door de regen naar school. De helletocht waar de kinderen en ik voor de zoveelste keer een bijna-doodervaring hadden dankzij een gesjeesde stressouder in een auto. Ik wierp de kinderen af bij hun leerfabriek en trapte verder naar het koffietentje waar ik me schuil zou houden tot het geklus klaar was. Om nog tien minuten in de motregen te wachten tot ze open zouden gaan. Met mijn verregende coupe en bokkige gezicht zocht ik een plaatsje uit.

Ondertussen kwam een stroom appjes op gang. De kozijnen waren verkeerd opgemeten. Het hele vervangproces liep op z’n zachtst gezegd niet voorspoedig. ,,Natuurlijk, dat zal wel weer”, mopperde ik hardop. In het koffietentje had men besloten een Hollandse Hits-playlist op te zetten. Het complete oeuvre van Marco Borsato dreunde me tegemoet. Ik krijg de rillingen van zijn zeverige repertoire en dat heeft niet eens met zijn grensoverschrijdende gedrag te maken.

Quote Daar stak de jongen een stokje voor. Gezellig­heid of leuke dingen, daar hield hij he-le-maal niet van.

Terwijl Marco kweelde over de ‘Waarheid’ werd zijn gezang overstemd door brommende moppergeluiden afkomstig van het tafeltje achter me. Daar zat een jong stel. Waarschijnlijk had het meisje het idee opgevat om samen iets ‘gezelligs’ te gaan doen. Daar stak de jongen een stokje voor. Gezelligheid of leuke dingen, daar hield hij he-le-maal niet van.

,,Kijk, de zon begint te schijnen. Ze hadden de hele dag regen voorspeld. Ze zitten er echt vaak naast.’’ Hij spuwde deze woorden op een verwijtende toon uit. Woedend op de zon, weerapps en alle weermensen van Nederland.

Nu beschik ik, anders dan mijn achternaam doet vermoeden, ook niet over het meest blijmoedige karakter. Maar hier was zelfs ik van onder de indruk. Je zal maar met zo'n chagrijn zijn. Ik gaf mezelf een standje en fietste even later schuldbewust terug naar mijn schimmelige huis.

Een stuk vrolijker ondanks die lekkende kozijnen en opvliegend bouwstof. De zon scheen tenslotte.

Reageren? a.vandevreugde@pzc.nl

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.