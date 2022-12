Een zure kotskrans, daar kan ik wat mee!

COLUMN ANNEMARIE VAN DE VREUGDE Als Google Maps het zegt, dan gáát hij ook

Vanuit ons huis kijken we uit op een fietspad naar Middelburg. Het hele schooljaar crossen de groepen scholieren uit de dorpen met hun ligsturen en enorme schooltassen voorbij. In de vakantie maken de pubers plaats voor stromen toeristen. De bewegwijzering in onze straat is niet erg duidelijk en menig toerist fietst de afslag richting het centrum voorbij. Dat resulteert regelmatig in bosjes verdwaalde en verdwaasde fietsers bij ons op de stoep.

31 augustus