Een versplinterde kiezer verzopen in de partij-brij

column annemarie van de vreugde Op de berg met een koude, onderge­pies­te broek

,,Trink Piet, trink! Leere den Becher!’’ scandeerde de menigte naar de man met het rood aangelopen hoofd en een enorme pul bier aan zijn lippen gedrukt. Deze man was mijn vader die de uitdaging had aangenomen een pul bier in een keer achterover te slaan. Zomaar een beschrijving van een gezellige après-ski middag ergens in de jaren negentig in Tirol. Als kind drentelde ik in mijn felgekleurde skipak rond tussen de aangeschoten, rook uitblazende skiërs. Ik had het reuze naar mijn zin. Op de teleurstelling na dat het legen van die kelk mijn vader op een bodempje bier na niet was gelukt.