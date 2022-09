Een eerste schooldag zonder kloppende stressader

column annemarie van de vreugde Romantiek op het vakantie­park

Dit jaar besloten we onze vakantie te vieren in Nederland. Voor het warme weer hoef je tenslotte niet meer naar het buitenland en we zagen een treinreis meer zitten dan een Schipholdrama. We gingen naar de Veluwe. Toen we nog met z’n tweeën waren hadden we niet meer nodig dan een lekker bed en een goede douche. Tegenwoordig sjouwen we twee kinderen mee. Die zijn lief, maar veranderen bij vlagen in mokkende hoopjes mens. Zeker als ze hun zin niet krijgen.

7 september