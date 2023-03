De viering van De Vagina

column annemarie van de vreugde Vrijwillig natregenen op het Abdijplein

Na deze zondag was het echt klaar. Afgelopen. Uit. Mijn vriend sloeg voor de laatste keer de voordeur achter zich dicht en vertrok huppelend naar een vriend. ’s Avonds zou hij weer thuis komen. De oogjes klein en vol verdriet. Een mistige blik. Omdat Max Verstappen de race weer had gewonnen en niet zijn geliefde Lewis Hamilton. Het was dit jaar in ieder geval de laatste keer dat ik hem terugkreeg na een middag gevuld met pitstops, crashes en ander oninteressant gezever. Dat ellendige Formule 1-seizoen was bijna voorbij.