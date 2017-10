Zwitserland aast op Winterspelen van 2026

Nuzman aangeklaagd voor omkoping

16:18 Carlos Arthur Nuzman is nu ook aangeklaagd voor het omkopen van leden van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) om de Spelen in Rio binnen te halen. De Braziliaanse baas van de Olympische Spelen van 2016 zit al sinds 5 oktober in hechtenis. Hij zou meer dan 2 miljoen dollar hebben uitgegeven om de verkiezing voor de Spelen te beïnvloeden.