Zwemwereld zwaait Femke Heemskerk uit: innemend, inspirerend en soms een monster

Anderen helpen

Ze hebben niet heel veel jaren met elkaar getraind, maar sinds ze in 2008 samen olympisch kampioen werden op de 4x100 meter vrije slag zijn de carrières van golden girls Ranomi Kromowidjojo (31) en Femke Heemskerk onlosmakelijk verbonden. ,,Ik had toen nooit gedacht dat wij in 2021 allebei nog zouden zwemmen. Samen zijn we de oudjes van het team geworden. Dat is heel bijzonder”, zegt Kromowidjojo nadat ze bij de ISL voor de laatste keer naast elkaar in het wedstrijdbad hebben gelegen.