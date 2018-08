Zwemsters verdedigen EK-titel op estafette

Van het viertal dat destijds in Londen nog de beste was zijn alleen Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk erbij. Maud van der Meer beviel twee maanden geleden van een zoon, Marrit Steenbergen is niet wedstrijdfit.



Kim Busch, Marjolein Delno en Tamara van Vliet zijn normaal gesproken de andere zwemsters die in aanmerking komen voor de estafetteploeg. 'Kromo' wordt mogelijk in de series gespaard. Ze komt in de ochtend ook uit in de series op de 50 meter vrije slag, de afstand waarop ze eveneens titelverdedigster is.



In Glasgow vinden tegelijkertijd zes EK's plaats. Bij het baanwielrennen, dat eveneens vandaag begint, liggen er zowel bij de mannen als de vrouwen kansen op de teamsprint.