Zwembaas Cats: ‘Als ik iets heb geleerd, is dat het zinloos is om in toekomst te kijken’

De Nederlandse topzwemmers verhuisden zaterdag met z’n allen naar Drachten, omdat ze dachten daar voorlopig in afzondering te kunnen doorgaan met trainen. Amper een dag later moesten ze hun spullen opnieuw inpakken en terug naar huis. ,,De topsport komt nu echt even helemaal tot stilstand”, zegt de aangeslagen technisch directeur André Cats. “We gaan ons nu allemaal richten op onze gezondheid, onze gezinnen en omgeving.”

Topzwemmers als Ranomi Kromowidjojo, Femke Heemskerk, Arno Kamminga, Ferry Weertman en Kira Toussaint namen zaterdag hun intrek in een Fries klooster. In het nabijgelegen zwembad De Welle, dat al gesloten was voor publiek, zouden ze voorlopig doortrainen. Sportkoepel NOC*NSF gaf zondag echter het dringende advies om alle trainingscentra voor topsporters te sluiten.

,,Ik snap die beslissing”, aldus Cats. ,,En dus gaan we weer verhuizen, terug naar huis. De zwemmers reageerden verslagen en verdrietig, ze worden nu heel hard geconfronteerd met het feit dat hun zwemseizoen en droom op een goede voorbereiding op de Olympische Spelen in rook opgaan. Maar ze zijn ook begripvol. Iedereen is onder de indruk van de hele situatie.”

De zwemmers moeten de komende weken dus op zoek naar alternatieve trainingsvormen. ,,De gemiddelde Nederlander heeft geen 50-meterbad in z’n achtertuin liggen. Dus ja, dat komt tot stilstand. Daar word je als zwemmer niet beter van. Maar inmiddels is wel duidelijk dat heel de wereld met deze situatie te maken heeft”, aldus Cats.