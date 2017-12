Zweedse profbokser (26) in coma: komende dagen cruciaal

Fotoserie American Foot­ball-ster­ren trotseren sneeuwstorm in Buffalo

19:45 In Nederland werden vandaag alle hockeywedstrijden en twee eredivisieduels afgelast vanwege de sneeuwval, maar in de Verenigde Staten zullen ze daar waarschijnlijk om lachen. Het American Football-duel in de NFL tussen de Buffalo Bills en de Indianapolis Colts ging ondanks een hevige sneeuwstorm gewoon door.